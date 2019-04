Dua Lipa ka shpresa të mëdha për barazinë gjinore në të ardhmen.

Këngëtarja hyri në skenën muzikore në fund të vitit 2015 me këngën “Be THe One” dhe që atëherë është bërë një nga emrat më të mëdhenj të muzikës, shkruan Music News, transmeton lajmi.net.

Bashkë me karrierën në muzikën pop dhe punën me brende të njohura përfshirë “Adidas” dhe së fundi “Pepe Jeans”, Dua Lipa gjithashtu u bë e njohur për gatishmërinë e saj për të folur për çështje të rëndësishme.

“Njerëzit po fillojnë ngadalë të zgjohen me faktin se nuk është se gratë nuk janë duke punuar shumë ose se nuk kemi shtyrë vetev përpara,” tha Dua për “Vogue Britain”.

“Është vetëm se ne nuk jemi marrë seriozisht, ose nuk kemi pasur mundësi.

Shpresoj që në vitet që vijnë do të sjellim më shumë nga kjo, deri në pikën ku ndihemi të barabarta me burrat dhe ku kemi mundësi të barabarta (me ta)”, shtoi Dua.

23-vjeçari më herët foli për gjendjen e grave në muzikë kur ajo pranoi “Grammy” për “Artistin më të Mirë të Ri’ në shkurt (19).