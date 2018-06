Isaac Carew gjatë ditës së sotme është raportuar prej mediave britanike se ka tradhtuar Dua Lipën.

Dyshja gjatë javës së kaluar kishin konfirmuar se janë rilidhur dhe se janë të lumtur në krah të njëri-tjetrit.

Por, një video të publikuar gjatë ditës së sotme nga tabloidi britnik, The Sun, modeli shihet teksa vallëzon në krah të një zeshkaneje.

Kjo ka bërë që të reagojë këngëtarja jonë duke thënë se njerëzit duhet t’iu besojnë instinkteve dhe se të dashurit t’i mbajnë afër vetes.

“Duhet t’i mbani afër shoqërinë dhe të dashurit, besoni instinkteve”, ka shkruar Dua Lipa në llogarinë personale në Twitter.

“Mos i lejoni të shkojnë njerëzit që nuk kanë asgjë tjetër përveç sinqeritetit, që ta duan të mirën pa interes”, ka porositur ajo gjersa ka shtuar se “E dashur mendoj se frika më e madhe është kur lejoni veten të qëndrojnë njerëzit toksikë për një kohë të gjatë. Do t’i njihni të mirët që do të paralajmërojnë për të këqijtë. Besoju atyre para se të bësh gjënë më të vështirë”.

Ndryshe, Dua gjendet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për koncertet e radhës ndërsa do të perfomojë gjatë gushtit në Prishtinë.

Oh my darling I think a bigger fear is allowing yourself to stay around toxic people for too long. You’ll recognise the good ones its obvious they’ll warn you about the bad ones. Trust them even if its the hardest thing you do xx 💓💓💓 https://t.co/I1pdUVYWHu — DUA LIPA (@DUALIPA) June 12, 2018

Love is the most wonderful thing in the world. Dont be afraid to love with all youve got. When it doesnt go your way its not the end it just builds you up for your perfect future. It’s waiting for you 💗💗💗 — DUA LIPA (@DUALIPA) June 12, 2018