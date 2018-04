Drake po punon me orë të tëra për albumin e ri

Drake po thyen rekordet me albumin më të ri të tij.

Përjgatë fundjavës, reperi nga Toronto ka postuar një foto të tij në InstaStory ku ai ka aluduar se po punon në albumin e ri të tij me orë të tëra pune nën sytë e tij.

Drizzy ka kohë që po paralajmëron albumin e tij të ri.

Në mars, ai ka thënë se albumin e ri do t’ia dedikojë qytetit të tij, Torontos.

“Jam i lumtur që jam në shtëpi. Po punoj në këtë album të ri për qytetin”, kishte deklaruar Drake.

Drake is putting in long hours on his new album https://t.co/lRVcycCn0a 👀👀 pic.twitter.com/zMzH0tG06i

— Rap-Up (@RapUp) April 2, 2018