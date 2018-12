Drake dhe Nicki Minaj duket se kanë pësuar një krisje të raporteve.

Reperët kanë larguar njëri-tjetrin nga rrjeti social Instagram.

Adhuruesit e dyshes kanë arritur të vërejnë se ata më nuk ndjeken nër rrjetin më të madh social, gjë që ndodh në Twitter.

Dy ish-antarët e Young Money kanë pasur ngritjet dhe rëniet e tyre.

Gjatë konfliktit të Drake me Meek Mill, ishte Nicki ajo që kishte lidhje me Meek Mill atë kohë duke qëndruar neutrale përkundër historisë së saj me Drizzyn.

“Ishte një prej gjërave më të vështira në karrierën time. Në atë kohë, i doja të dy. Nuk kam mundur të largoj dashurinë që kam pasur. Jam ndjerë e burgosur në shpirt”, u shpreh Nicki atë kohë.

Me marrëdhënien e tyre që ende nuk dihet se në cilin nivel është, mund të pritet që muzika t’i bashkojë.

Së fundmi ata bashkëpunuan në projektin “No Fradus” me Lil Wayne që u lansua në mars të vitit 2017.

Drake sapo përfundoi projektin “Aubrey and the Three Migos Tour” dhe po planifikon lansimin e një albumi të ri, kurse Nicki lansoi klipin “Good Form” me Lil Wayne.