Një sms me përmbajtje “të zjarrtë” mund të ndryshoj gjithçka, të ndezë fantazinë ero-tike të partnerit tuaj dhe do të lumturoj jetën tuaj sek-suale.

Punët e përditshme e pengojnë atë të kaloj aq kohë sa duhet me ju, i dërgoni një nga sms- të e mëposhtme dhe ju sigurojmë që ai do e gjej kohën për ju. Zgjidhni një nga sms- të e mëposhtme dhe situata do nxehet:

1. Nuk e di a është kjo normale, mirëpo po më dridhen gjunjët çdo herë kur më prek.

2. Po i provoj sytjenat. Nuk po mund të vendos cilat më rrinë më mirë, më duhet mendimi yt, eja ti shikosh.

3. Të dashuroj. Eja tani.

4. Krevati më duket i zbrazët pa ty.

5. Çfarë ke veshur? Dua të di se çfarë do veshësh

6. Më imagjino a) lakuriq, b) në vaskë, c) së bashku.

7. Më skuqen faqet kur më bie në mend se çfarë më bëre mbrëmë. Vazhdojmë sërish sot.

8. Kam darkuar dhe tani më duhet ëmbëlsira. A bëhesh ti ëmbëlsira ime?

9. Lajmëro drejtorin që do të vonohesh në mëngjes në punë, sepse natën nuk do të lë të flesh.

10. Kam bërë dush dhe nuk po arrij të vishem, më duhesh ti.

11. Eja sa më parë në shtëpi dhe do të t’i tregoj të gjitha hijet e Grey-t

12. Nuk ke idenë sa më ke çmendur mbrëmë.

13. E kam ende në trup fustanin, më duhet ndihma jote për t’a hequr nga trupi.

14. Mos e lodh shumë veten në punë sot do të duhet energji për në darkë