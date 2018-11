Bleona dhe stili i saj ekstravagant shpesh herë kanë bërë që ajo të komentohet dhe të jetë në qendër të mediave rozë apo edhe rrjeteve sociale.

Ajo është një prej këngëtareve shqiptare me më shumë vite në skenë dhe së fundmi ka vijuar karrierën e saj në Amerikë.

E siç duket po ia del mjaft mirë, pasi me hitin e saj “I Don’t Need Your Love”, Bleona është pozicionuar në Top 50 këngët e “Billboard Dance”, konkretisht në të 39-in duke lënë pas edhe Drake dhe Bad Bunny me “Mia” që renditen të 48-ët.

Bleona ka publikuar një foto të Billboard ku tregon pozicionimin e saj të 39-tëdhe duket shumë bukur.