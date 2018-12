Vitin 2018, Capital T do ta përmbyllë me një projekt të ri muzikor.

Reperi i njohur, Capital T ka publikuar një insert të shkurtër të këngës së re të tij që do të lansohet këto ditë, shkruan lajmi.net.

“E kom shkru ket kang para disa mujve në Tour ma saktësisht në Amsterdam , osht pjesë e 2018’s tem edhe menoj qe duhet me qit e me lon n’2018 edhe me mshel vitin me to 🤗 “FILMA” publikohet për disa ditë në ndërkohë shijojeni ket copë t’saj edhe tregomni qysh po ju doket ???”, shkruan ai.

Ai këtë vit ka qenë mjaft i angazhuar si në projekte muzikore e poashtu edhe në koncerte të ndryshme.