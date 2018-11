Dikur grupi ‘Skillz’ ishin më të preferuarit duke bërë per vete shumë fansa me këngët e tyre. Por Skivi dhe Ledri u bashkuan me BABASTAR, mirëpo më pas ata u ndanë duke vazhduar me drejtime të ndryshme.

Para pak javësh, Skivi ka rikujtuar të shkuarën në një intervistë për emisionin “Prive”

Skivi është pyetur se cila është arsyeja e vetme për çfarë do bashkohej grupi SKILLZ dhe tha: “Vetëm për me tregu çfarë është HIP HOP”.

Më pas kur u pyet nëse do bënte një bashkëpunim me Ledrin dhe Getin, ai u shpreh se do e refuzonte pasi ka bashkëpunime me ta.

Mirëpo reperat e njohur janë parë sërish bashkë.

Dyshja që në skenën tonë muzikore janë bërë të njohur si grupi shumë i suksesshëm, Skillz, janë bërë përsëri bashkë.

Sipas burimeve të Gazetës Express, ata kanë punuar edhe në studio për një këngë që do t’i rikthejë bashkë.

Do ju pëlqente një rikthim i tyre?