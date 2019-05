Kemi shumë raste kur një femër e re dashurohet dhe martohet me një burrë i cili ka pasur një martesë të më hershme dhe ka fëmijë nga ajo martesë, dhe kjo gjë në mesin tonë shihet shumë normale, shkruna “InfoKosova”.

Por, ku vjen puna tek një djalë i ri që të martohet me një grua të divorcuar dhe me fëmijë, ka shumë paragjykime qoftë nga vetë personi apo edhe nga rrethi ku ai jeton.

Një intervistë e fundit e cila është realizuar nga kolegët tanë të “JOQ” nxjerrë të vërtetën dhe reagimet e djemve të rinjë në lidhje me këtë pyetje se a do martoheshit me një grua të divorcuar dhe me fëmijë.

Shumica e tyre thoshin “JO”, disa dhe paragjykonin.

E për ta kuptuar se si u përgjigjën të rinjtë e Tiranës në këtë pyetje, ndiqeni videon e më poshtme./InfoKosova/