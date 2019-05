Një djalë i ri ka rritur flokët e tij për 7 vite me radhë dhe nuk u ka kushtuar aspak vëmendje kritikave të vazhdueshme madje as atyre që gjithmonë e kanë quajtur atë me tallje :’Një grua e shëmtuar’.

Aktori dhe modeli, Cristiano Braga, 28 vjeç, nga Minas Gerais, Brazil, rrit flokët e tij të gjatë prej 26 cm që nga viti 2012 kur ai vendosi të marrë një vendim të tillë pavarësisht nga frika e ngacmimeve që mund të vinin nga bashkëmoshatarët e tij dhe në fakt ashtu ngjau.

Disa gra shprehen se nuk është e drejtë që një djalë me një pamje aq të këndshme sa ai të ketë ato flokë të gjatë që i japin feminilitet ndërsa shumë meshkuj e akuzojnë për ndërrim gjinie duke i thënë se mesa duket i riu po tenton të ndryshojë gjininë.

Megjithatë ai është ,mësuar ti përballojë këto kritika dhe të shprehet shumë krenar për flokët e tij të gjatë.