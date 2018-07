Duket se do të kemi një numër rekord të këngëve të reja për sezonën e verës, të cilat po i sjellin pjesëtarët e estradës muzikore shqiptare

DJ PM dhe DJ Dagz javë më parë sollën bashkëpunimin me Morena Tarakun, “Femnat”, e cila u mirëprit prej fansave të artistëve.

Por, dy muzikë krijuesit më të kërkuar në trojet shqiptare nuk do të ndalen me kaq pasi që shumë shpejt do të vijnë me një videoklip të ri.

DJ PM në një prononcim për Telegrafin ka treguar se kësaj radhe do të bashkëpunojnë me reperin Elinel.

“Projekti i ri i joni është duke ardhur. Kësaj radhe kemi vendosur të bashkëpunojmë me Elinelin. Xhirimet e videos së këngës do të fillojnë brenda kësaj jave”, ka pohuar artisti.

Ai më tutje ka deklaruar se kënga do të jetë para fansave gjatë javës së ardhshme gjersa ende nuk kanë vendosur se si ta titullojnë.

Ndryshe, DJ do të jenë këtë sezon të verës në shumë koncerte si brenda vendit, por edhe në shtetet perëndimore ku jetojnë shqiptarët.