Dj Blunt nuk mjaftohet me fyerjet ndaj Ledrit, i thotë ” O çika jeme, niva që ke kajt n’Klan”

Dj Blunt e Real1 nuk janë mjaftuar me fyerjet e rënda në drejtim të disa prej anëtarëve të “Red Box” në veçanti ndaj reperit Ledri Vula, si dhe Asdren Gjikollit.

Përderisa Ledri Vula i cili për një kohë të gjatë ishte treguar i rezervuar për të folur rreth fyerjeve në drejtim të tij, e kishte zgjedhur emisionin e TV Klan – “Jo vetëm modë” që të flas për të parën herë.

“Nuk e di men, nuk e di. Pasha zotin! Blunt o njo prej Dj-ve të parë që une e njoh. Si DJ, kam shumë respekt për të, edhe çka ka bo – përpara. Po, çfarë problem psikike ka, une psikiatër s’jom” – është përgjigja që Vula ka rreth gjithë atyre fyerjeve në drejtim të tij.

“Unë me njerëz lo kujtime, edhe qato kujtime t’bukura që i lo s’du me mi prish njerëzit gjatë jetës.” – ka vazhduar më tutje reperi.

Por Dj Blunt, nuk ka hezituar t’i kundërpërgjigjet deklaratave të reperit, Ledri Vula – të cilit i është drejtuar me termin “Çika jeme”, e madje ka publikuar edhe dy fotografi të montuara, kinse ky është mësuesi i tij.

“Oj çika jeme, dje fanset e tua 10-vjeçare, um qun mesazhe që ishe kanë n’Klan me kajt. Çka u bo çika jeme kshtu? Serizoisht tash, q au çika jeme kshtu, pse u ktheve prapë n’këtë temë o vëlla. Na e kryjtëm, na e kena than mendimin tonë për ty, edhe e dinë krejt njerëzit që na njohin, edhe ti e din që na jena këtu me të drejt e ti jo.

E pash që na kishe jep respekte n’karrierë për çka kena bo, po ti po harron çika jeme që na hala jena tu bo, edhe hala jena njëshat, hala jena babat e kësaj pune edhe kena me e ndërru këtë t’… nane hip-hopi, që ju s’e keni pas kurrë.

Edhe prej qeti momenti, une e dhe Reali, nuk dojna me u marrë me ty edhe me juve. Ju grahni punëve t’juve, na i kena punët tona. Ju doni me bo hip-hop ma t’mirë, me qit sene ma t’forta, na kena me iu la me hip-hop t’mirë, edhe edhe kena me e ndërrua këtë t’… nane, kështuqë çika jeme, Kiss Kiss Byeby ( e përmbyllë duke bërë gjeste fëmijërore).” – është video-mesazhi me të cilin blunt i është drejtuar Ledri Vulës.

Kujtojmë që herën e parë pas fyerjeve, është menaxheri i Ledri Vulës dhe vetë Gjiko ata të cilët kanë shkuar deri tek banesa e Dj Blunt, “për të rrahur me papuçe ‘Gucci’”, por që siç duket në video ata i ka penguar rojtari i banesës.