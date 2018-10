Një vajzë 22-vjeçare ka treguar historinë e saj të dashurisë me një djalë i cili njëkohësisht ishte i lidhur prej 3 vitesh me një vajzë tjetër.

Vajza shprehet se e dashuron atë, dhe kjo ka bërë që të mos e lërë.

Ajo shkruan pranë redaksisë së JOQ.al:

Prsh…une jam nje vajze 22 vjec.

Kam jetuar dhe punuar per 6 vjet ne greqi aty ku u njoha me nje djal nga Tirana.

U dashurova me nje djal 23 vjc ne pune nfillim ishim thjesht kolge pune pastaj …por koha kalonte na bente me te lidhur me njeri-tejtrin deri sa u dashuruam marrezisht…por pasi ta njihja une ai kishte nje lidhje 3 vjecare me nje vajze tjeter.

Ai vendosi qe lidhja e tij 3 vjecare te vazhdonte pa djenin e saj nderkohe qe te ishte bashke edhe me mua.

Une e pranova ashu sic ishte sepse e doja dhe e dua shume dhe sot bej 1 vit qe jam akoma me ate edhe pse me vret ndergjegja lendohem duke i shikuar bashke.

Dashuria me ka bere te mos heq dore nga ai.

Edi qe esht nje lidhje nderlikuar…Si mendoni a eshte nje dashuri e pa fajshme.?

Ju lutem pa ofendime.