Kosovës viteve të 2000-ta e tutje iu kanë shtuar aq shumë këngëtarët sa që pothuajse nuk ka familje që nuk e ka dikë këngëtarë.

Ndër të parat këto vite ishte edhe Genta Ismajli, ajo e cila u mirëprit nga koleget më të vjetra në këtë punë Adelina dhe Zanfina Ismaili.

Ato kanë pothuajse edhe mbiemrin e njëjtë vetëm një shkronjë iu dallon, dhe të gjithë mendonin se këngëtaret janë familjare, përveç Zanfina e Adelina që janë motra, të gjithë mendonin se edhe Gentën e kanë të familjes, por e vërteta qëndron ndryshe, Genta është nga Gjilani dhe nuk janë as farë e as fis me dy të parat.

Dikur këto tri këngëtare të bukura dhe joshëse bënin edhe këngë për festat e fundvitit bashkë, madje nëpër ato video paraqitje të atyre viteve, Adelina, Genta e Zanfina shfaqeshin shumë të “dashuruara” dhe na linin të kuptonim se janë duke kaluar për mrekulli mes veti.

Por, tek vitin e kaluar e kuptuam përmes Zanfinës se këto tri këngëtare më nuk flasin mes vete, dhe sipas intervistës që Ismaili e dha për një emision televiziv kuptuam se shkak i prishjse së raporteve me styre ishte një këngë “diss” që Genta ia kishte kushtuar dy motrave Ismaili, e fjala dyshohet se ështëpër këngën “Game over”.

Tash nuk dihet nëse janë rregulluar raportet mes tyre sërish, por ka kohë që këto tri këngëtare nuk shihen bashkë, madje as në rrjetet sociale nuk ia pëlqejnë njëra tjetrës fotografitë.