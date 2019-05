Diellza Kolgeci para pak ditëve është bërë nënë për herë të parë.

Ajo dhe basketbollisti i njohur, Fisnik Rugova e kanë quajtur vajzën e tyre me emrin Helena.

Tani ajo është kthyer në shtëpi nga spitali bashkë me vajzën.

Diellza nuk po ndalet me postime të ndryshme të vajzës e me to shohim se vajza po i ngjan shumë asaj.