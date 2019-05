Diellza Kolgeci ka treguar linjat trupore pak ditë pas lindjes së vajzës.

Më 28 prill, bukuroshja shqiptare, Diellza Kolgeci e ka sjellur në jetë fëmijën e saj të parë.

Ajo dhe partneri i saj Fisnik Rugova kanë vendosur që vajzën e tyre ta pagëzojnë me emrin Helena.

Atë ditë por edhe më pas nuk kanë munguar postimet e fotografive të ndryshme të çiftit me vajzën dhe tani njëDiellza erdhi me foto në pasqyrë me të cilën i ka mahnitur të gjithë.

Jo vetëm se është shfaqur krejtësisht natyrale por nese e shikon fotografinë pa e ditur se ka lindur nuk vihet fare re.

Diellza dhe Fisi janë bërë prindër për të parën herë.