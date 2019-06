Diellza Kolgeci e ka marrë epitetin ‘nënë’ dhe ndihet tejet e lumtur.

Modelja e njohur shqiptare, ish- Missi, Diellza Kolgeci e ka bërë së fundmi një postim në të cilin i ka krahasuar dy foto, para dhe pas lindjes dhe duket seksi që në të dyja.

“HELENA RELA RUGOVA Per ty do behem shpate, per ty do behem ure, per ty do behem gurre, qe ti te jesh e lumtur te mos vuash kurre.

( fotot e realizuara nje jave para lindjes se Helenes dhe 2 muaj mbas lindjes se Helenes 😊❤ )”, ishin fjalët e Diellzës pranë postimit në llogarinë e saj në Facebook.

Vlenë të theksohet se ajo i ka habitur të gjithë se si ka arritur t’i ruajë aq mirë linjat. Diellza ndër të tjera ka qenë dhe është aktive në palestër./Lajmi.net/