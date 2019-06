Sot në familjen e Dhurata Dorës është një ditë feste, pasi që vëllai I saj feston ditëlindjen.

E në këtë ditë special nuk kishte si të mungonte një urimi nga këngëtarja e njohur dhe shumë e suksesshme.

“I dashur vëlla, derisa vitet kalojnë ashtu rritet edhe dashuria në mes nesh.

Jam e lumtur që kam një vëlla sit i.

Të urojë një ditëlindje të lumtur”, ka shkruar Dhurata në mbishkrimin e imzhit ku shihet përkrah vëllait të saj.

Ndërkohë, theksojmë që Dhurata pas këngës së suksesshme me reperin algjerian, Sool King së shpejti do të sjell edhe një tjetër bashkëpunim ndërkombëtar me Moe Phoenix./Indeksonline/