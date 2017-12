Dëshironi të punoni nga shtëpia, Apple ka punë për ju

Për të gjithë ju që dëshironi të punoni në Apple, tashmë kompania e ofron një mundësi të tillë: të punoni nga shtëpia

Apple kahapur konkursin për punëtorë për pozitën “AppleCare at Home Advisor”, si funskion që të ndihmojnë klientët kur hasin probleme me produktet e kompanisë.

iPhones, iPads, Macbooks e shumë të tjera, përfshihen në artikujt të cilët mund të krijojnë probleme për përdoruesit.

“Nëse e dashuroni mënyrën se si teknologjia iu ndihmon të zgjidhni shumëçka, me siguri do të jeni të shkëlqyer për të ndarë njohurinë tuaj me të tjerët. Këtë do të bëni çdo ditë nga shtëpia”, shpjegohet në postimin në website të Apple, shkruan Telegrafi.

Përveç komoditetit për të punuar me pizhama, kjo ofertë vjen si paketë bashkë me disa përfitime. Punëtorët do të paguhen edhe për ditët e pushimit, ashtu sikurse do të kenë zbritje për produktet e Apple. Kompania kërkon që aplikantët të kenë minimumi dy vite eksperiencë në fushën e mbështetjes teknike.