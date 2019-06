Po numërojn ditët para një momenti të rëndësishëm çifti, më në fund po realizojnë dhe kurorëzojnë dashurinë disa vjeçare, shkruan “InfoKosova”.

Afrona tash e sa ditë po pushon në bregdetin grek, me disa nga miket e saja, sjell pamje nga më të bukurat dhe të mbushura me argëtim dhe qejf.

Ndërsa Blero këtu vazhdon me gjërat e zakonshme dhe të përditshme, dhe duke mos i’u larguar punës për asnjë moment, ka paralajmëruar këngën e re.

Titulli është mjaft interesant dhe domethënës “6 cope jetë” të presim se çfarë do trajtojë kjo këngë brenda, çfarë historije.

Afrona argëtohet me valët e detit, Blero me gotën e çajit të cilën e krahason me pijen “Jack Daniels”. /InfoKosova/.