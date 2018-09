Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Haxhi Avdyli, ka reaguar për deklaratën e zv.kryeministrit Behgjet Pacollit, i cili ka thënë se me serbët kemi bashkëjetuar se duhet të vazhdojmë të jetojmë gjithmonë me ta.

Avdyli ka thënë se Pacolli ndoshta nuk ka pasur probleme me serbët, por Kosova po. Ai ka thënë se Kosova ka probleme me Serbinë për shkak se janë të zhdukur më shumë se 2 mijë persona dhe ka vrarë 10 mijë persona të tjerë.

“Ky zotnia ka dashtë me thënë unë skam pas problem me Serbët, kam jetuar me ta. Por Kosova të cilën e përfaqëson ky ka fort problem me Serbët sepse ka 10.000 të vrarë, 2000 të zhdukur, 700.000 të burgosur e 100.000 shtëpi të djegura , nga këta miqtë joproblematik të Hashimit e Bexhës. Aman lene lobimin e kthehuni në shtëpi se horë na bëtë”, ka shkruar Avdyli në Facebook.

Pacolli gjatë ditës së djeshme kishte deklaruar për media serbe se Kosova dhe Serbia duhet të heqin kufirin mes dy vendeve.

“Ne kemi jetuar së bashku një herë dhe shoh një tendencë që ata duan të jetojnë së bashku. Ne, në vend që të bëjmë kufij, ne duhet të largojmë kufijtë dhe të lejojmë njerëzit të lëvizin lirisht”, ka deklaruar Pacolli në New York për TV Prva.