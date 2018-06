Gjatë qëndrimit në Paris, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, i ka dhuruar nënshtetësinë e Kosovës deputetit francez Joachim Son Forget.

“Ishte nderi im për t’ia dhuruar këtu në Paris, nënshtetësinë kosovare dhe Medaljen Presidenciale, Son Forget, anëtar i Parlamentit të Francës dhe një mik i dashur i Kosovës për shumë vjet. Angazhimi dhe përkushtimi i tij për njerëzit e Kosovës janë shembull. Të falënderojmë Joachim!”, ka shkruar Thaçi në Twitter.

Gëzim të madh ka shprehur Forget i cili ka thënë se ka qenë nder i madh për të që të ndihmojë Kosovën gjatë dhe pas luftës.

“Sot në Paris mora certifikatën e natyralizimit kosovar dhe medaljen presidenciale për dhjetëvjetorin e pavarësisë nga presidenti Hashim Thaçi. Një ceremoni me miqtë e mi të dashur, kolegët ose të dy palët. Një nder i madh për mua pasi kam filluar ta ndihmoj vendin gjatë luftës dhe pas gjithë këtyre viteve në Prishtinë. Tash jam kosovar!”, ka shkruar Forget në rrjete sociale.

