Reperi nga Shqipëria, Noizy është mjaft i përfolur në shtypin mediatik

Këngët dhe hitet e mëdha të tij po dëgjohen me të madhe jo vetëm në trojet shqiptare por anembanë botës.

“Toto”, është kënga e fundit e reperit që e ka publikuar para pak ditësh, e cila është në gjuhën arabe por që në shqip i referohet organit gjenital të femrës.

Për këngën e tij së fundmi ka ardhur edhe reagimi nga një amerikan i cili ka shfaqur në Youtube projektin gjersa këndon bashkë me Noizyn por që nuk kupton çfarë është Toto.

“She give me her toto”, reperi mendon se “what she give me her toe”, (Ajo më jep gishtin e këmbës), çka është duke thënë- shprehet ai.

Për më shumë, shikoni reagimin e tij.