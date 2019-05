Modelja bukuroshe Afrona Dika jo rrallë herë bëhet temë e mediave rozë, e kjo për shkak të ngjarjeve që kanë të bëjnë me të dhe të fejuarin e saj këngëtarin e njohur, Bleron.

Afrona është modelja shqiptare e cila në çdo paraqitje të saj lë mbresa.

Vetëm disa muaj na ndajnë nga dasma madhështore e çifti të njohur, ku parapërgatitjet ka kohë që kanë filluar.

Është nusja në këtë rast Afrona, që publiku e pret me entuziasëm se si do të rregullohet.

Edhe pse Afrona kohët e fundit siç duket po i kushton akoma më shumë rëndësi paraqitjeve të saja.

Që tani me bindje të plotë mund të themi se padyshim që do të jetë nusja më e bukur dhe do të ngel gjatë në memorien e gjithë atyre që e pëlqejnë atë.

Epitetin për këtë ende pa filluar dasma po e vulosin edhe këto imazhe që do u sjell “Kosovarja”.