Më poshtë do t’ua sjellim një intervistë të shkurtër me menaxherin e kompleksit më të madh në Tiranë “Dajti”, gjatë bisedës me z. Kadiu kuptuam shumëçka ofron ky kompleks.

E për të gjithë ju që dëshironi të dini se çfarë ofron kompleksi “Dajti” në Tiranë, mund ta lexoni intervistën që portali “InfoKosova” ka realizuar me menaxherin e saj.

Z.Kadiu, na tregoni si ka ardhur iniciativa për të ndërtuar teleferikun Dajti Ekspres, teleferikun e parë dhe të vetëm në Shqiperi?

Fillimisht ju falënderoj për mundësinë e dhënies së kësaj interviste.

Teleferiku i Dajtit është një ëndërr që ka datuar që prej kohës kur Shqipëria ishte nën regjimin komunist.

Prej vitesh është refuzuar të realizohet si projekt prej vështiresisë shumë të madhe të terrenit, kërkesës për fonde tepër të larta dhe marrjës përsipër së një përgjegjesie serioze.

Edhe pasi vendi kaloi në sistemin kapitalist, shumë investitor edhe biznesmenë të parë të asaj kohe refuzuan të marrin përsipër një projekt të tillë.

Krahas stepjes së investitorëve, një rezistencë e madhe reflektohej dhe nga kompania austriake e ndërtimit të teleferikëve Dopplemayer, me pretendimin se duhej një investitor serioz.

Rreth viteve 2000, i ndjeri Muhamet Malo, president i kompanisë, pati interes tepër të lartë për projektin nga sfida e veshtirë për realizimin e tij.

Që në fillim ai u zotua ta realizonte dhe përfundonte teleferikun.

Vite më vonë njërezit filluan të kuptojnë vizionin e vërtetë që kishte patur Z.Malo, ai që në fillim e kishte menduar që ta kthente Dajtin në një nga pikat turistike me atraktive në vend dhe mos të kufizohej vetëm në ndërtimin e teleferikut.

Ky projekt gjigand është financuar vetëm nga i ndjeri Muhamet Malo apo ka pasur edhe financues të tjerë dhe sa ka ndihmuar qeveria e Tiranës për këtë realizim?

Teleferiku është një projekt i ndjekur dhe realizuar totalisht nga Z.Malo, si në ndërmjetesimin me kompaninë austriake Dopplemayer dhe deri në përfundim të projektit dhe vënies së tij në punë.

Është nje iniciative teresisht private.

Aktualisht Dajti është atraksioni nr. 1 në Tiranë, na trego më shumë se çfarë ju ofron vizitorëve kompleksi të cilin ju e menaxhoni?

Siç e përmenda dhe më lartë, vizioni i z.Malo për Dajtin ka qenë gjithmonë krijimi i një atraksioni turistik, jo thjesht krijimi i një destinacioni por i një eksperience në tërësi.

Tashmë kompleksi ofron një sërë shërbimesh, si restoranti Ballkoni Dajtit, shërbim hotelerie me Dajti Toëer Belvedere hotel dhe së fundmi edhe parkui parë i aventurave ne Shqipëri, Adventure Park dhe pista e parë e minigolfit në Shqipëri dhe Dajti Minigolf i cili ka standarte profesionale.

Kompleksi ofron edhe disa paketa specifike për vizitorët të cilët mund të zgjedhin të marrin të plotat e gjitha shërbimet tona ose të zgjedhin të frekuentojnë vetëm ato shërbime për të cilat kanë interes.

Sigurisht që çdo ditë kompleksi juaj vizitohet nga qindra turiste, nga janë pjesa dërmuese e tyre?

Vitet e fundit është vënë re një rritje e ndjeshme e numrit të turisteve të huaj dhe interesimi i tyre për Dajtin kur vijnë në Tiranë.

Dajti vizitohet nga turistë nga e gjithë bota, SHBA, Kine, Japoni, Brazil, vendet e Evropës por numri më i madh i turisteve është nga Italia dhe Polonia.

Na trego disa arsye pse duhet të vizitohet kompleksi Dajti nga pjesa shqiptare përtej kufirit, pra nga Kosova apo edhe viset e tjera shqiptare duke përfshirë edhe Diasporen?

Kompleksi Dajti Ekspres është atraksioni numër një në Tiranë.

Nëpërmjet teleferikut, për vetëm 12 minuta, mund të ngjiteni në 1000 metra lartësi dhe të shijoni një pamje të mrekullueshme të të gjithë qytetit të Tiranës.

Jo vetëm kaq, por nga kompleksi jonë duket Mali i Tomorrit në Berat, Karaburuni e Sazani i Vlorës, qyteti i Durrësit dhe ai i Lezhës.

Është patjetër një eskperiencë unike të shikosh një pjesë kaq të madhe të Shqipërisë nga një pikë e vetme.

Njëkohesisht ne ofrojmë shërbime me nivel tepër të lartë në hoteleri, restorant Ballkoni i Dajtit i cili është në top restorantet më të mira në Tiranë, Hotel Belvedere, i vetmi në atë stil aq të veçant e arkitekturor i cili ofron akomodim shumë komod.

Njëkohësisht duhet shtuar që gjatë vizitës mund të shijoni aktivitete fizike si Parku Aventurave Dajt ose Minigolfi që janë te projektet e vetme të atij lloji në Shqipëri.

Pra kompleksi ynë ofron një larmishëri shërbimesh dhe mbi të gjitha me një cilësi shumë të lartë dhe gjithëpërfshirëse për të gjitha moshat.

A janë të arsyeshme çmimet për standardin e shqiptareve nga dy anët e kufirit, duke pasur parasysh ambientin evropian të cilin posedon Dajti?

Një nga dedikimet e mia më serioze në punë është të njoh tregun dhe çfarë është në gjendje të ofrojë.

Çmimet në kompleks janë tepër të arsyeshme krahasuar me të gjithë aktivitetet që mund të ofrojë Tirana, kurse në rajon kemi çmimet më të favorshme krahasuar me pjesën më të madhe të komplekseve turistike.

Krahas të gjithë shërbimeve, grupi jonë i marketingut realizon dhe paketa specifike në të cilat vizitorët mund të përfitojnë të gjithë shërbimet e kompleksit me pagesë tepër të arsyeshme.

Nëse do krahasojmë dhe Evropën ajo çfarë ne ofrojmë ka një kosto 4 herë më të ulët se një kompleks në Evropë.

Gjithsesi përpos çdo arsye financiare fokusi jonë kryesor është ruajtja e standarteve sa më të lartë dhe serioze të shërbimit ndaj vizitorëve.

Cilat do të jenë risitë në të ardhmen në Dajti për ta bërë edhe më atraktiv këtë vend për vizitorët?

Kompania jonë gjatë gjithë kohës punon për projekte dhe ide të reja, kemi gjithmonë diçka të re për të realizuar.

Këtë herë kam dëshirë që ta lë sekret projektin tonë të rradhës.

Vetëm ju siguroj që do jetë sërish i vetmi dhe i pari në Shqipëri, siç është vetë Teleferiku, Adventure Park dhe Dajti Mini Golf.

Mund të themi që në jemi kompania e shërbimeve risi dhe projekteve unike.

Prej sa kohësh e menaxhoni kompleksin dhe çfarë ju motivion të ecni përpara në zhvillimin e tij?

Prej tre vitesh më është dhënë mundësia të jem menaxher i Kompleksit.

Arsyeja kryesore e motivimit është serioziteti që ka administratorja e kompanisë znj. Migena Malo, kundrejt sigurisë, ruajtjes së standartit të shërbimit në kompleks, krijimi i një grupi pune tepër serioz e të dedikuar, dedikimi i saj konstant për realizimin e projekteve të reja dhe zgjerimin e kompleksit, por sigurisht dhe pasioni i lartë për të ngritur bashkërisht sa më lart vizionin e Z. Muhamet Malo për kompleksin./InfoKosova/