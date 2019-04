Kush e njeh Dafina Zeqirin, e di fare mirë që asnjëherë nuk ka munguar vëmendja ndaj saj dhe talenti e pasioni për muzikën.

Andaj, jo më kot karriera e saj është e mbushur me hite plot të cilat dëgjohen edhe në ditët e sotme madje atë me plot ëndje dhe dëshirë.

Që e ka këndimin në secilin damar këtë e ka treguar me të shpejtë dhe me perfomanca nga më të dëshmuarat, pa përjashtuar asnjëherë tatuazhet në secilin pjesë të trupit që tashmë është e rrethuar nga ato.

Ato po janë edhe një shkas se përse Dafina duket aq mbresëlënëse dhe bashkëkohore duke e dalluar nga të tjerët, kjo pasi që ajo është e apasionuar pas tyre dhe këtë nuk e ka fshehur asnjëherë.

Aq dashuri të madhe ka për to, sa njërën këmbë e ka të mbushur totalisht me to.

E, neve sigurisht që na intereson të dijmë, do ta lë me kaq vallë apo do të investojë edhe në tjetrën këmbë pasi vetëm ajo i ka mbetur. Hë, çfarë po mendoni ju? /Kosovarja/