Dafina Zeqiri këtë vit ka qenë më se aktive me projekte e koncerte muzikore.

Këngëtarja madje këtë vit do ta përmbyll edhe me një projekt muzikor, kësaj radhe ajo do të bashkëpunojë me Dj Geek.

Këtë e ka bërë të ditur vet artistja përmes një postimi në llogarinë Instagram.

Me një fotografi dimërore, Dafina madje tregon se kënga mbanë titullin ‘Alo’./Indeksonline/