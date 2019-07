Dafina Zeqiri ‘thumbon’ urryesit, “Jam më burrë se shumë nga ju”.

Dafina Zeqiri edhe për kundër faktit që është një artiste shumë e pëlqyer nga publiku edhe ajo gëzon urrejtje një pakicë njerëzish.

Ajo shpesh herë ka pranuar komente banale nëpër fotografitë e publikuara apo këngë, dhe artistja ka vendosur t’i dërgoj gjithë atyre një mesazh.

“Fakt osht qe i kom do “invisible” b**s ma tmdhaja se krejt qata “djem”, mfal “burra” hm mfal jo… “Dh..” qe shkrujt komente absurde edhe sdijn maspari me respektu motrat/ nenen e vet! Sidomos do/do femna?

Qe hiq e hiq ma mir vetvetes sja boni kur shkoni edhe komentoni sene palidhje veq pse skeni “b**s” me jetu per veten tonde! But SHOUT OUT to all the REAL ONES, se Muziken dhe performancen e boj per QEFF shkaku juve! Ju Dua” ka shkruar Dafina. /Lajmi.net/