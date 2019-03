Askujt nuk do i’a merrte mendja se Tayna kaq lart do arrinte me sukses, për një kohë kaq të shkurtër, shkruan “InfoKosova”.

Repreja u fut në treg aq fuqishëm me këngën ’Columbiana” ku u prit mire dhe qe i pandalshëm suksesi për të.

Vetëm me dy këngë në treg ajo mbajti koncerte të shumta gjatë gjithë verës, fenomeni Tayna mori vëmendje të madhe mediatike, por ajo që bëri zhurmë të madhe ishte “dissat” me këngëtaren Rina, ku vazhdojnë edhe sot t’i drejtojnë njëra tjetrës.

Tayna ka krijuar raporte shumë të mira me shumë koleg, njëra që po e mbështet shumë është edhe Dafina Zeqiri.

Në “story”, Dafi ka publikuar një insert të kengës “Kce” qe Tayna solli katër ditë më parë. /InfoKosova/