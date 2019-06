Dafina Zeqiri ka gati një tjetër projekt i cili tashmë është finalizuar dhe pritet të publikohet këtë të premte.

Këngëtarja e mirënjohur kësaj radhe ka bashkuar forcat me Dj Hamdia dhe artistin Aymane Serhani.

Kënga më e re mban titullin ‘Desole por favor’ dhe do të vije e vizuelizuar edhe me videoklip, në llogarinë e saj të ‘Instagram’ këngëtarja ka bërë të ditur se kënga do të publikohet të premten.

Kujtojmë që projekti i fundit i Dafinës është kënga ‘La Reina’ ndërsa ajo është e angazhuar edhe me koncerte dhe mbrëmje të ndryshme muzikore./Indeksonline/