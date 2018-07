Teksa të gjithë po presim këngën e parë të Oriola Marashit, modelja seksi na mban të ’karkiuar’ me foto mjaft provokuese dhe seksi.

Njëjtë shihet edhe në foton e fundit, ku komentet janë të shumta.

Një prej tyre është edhe komenti i yllit të muzikës shqiptare, Dafina Zeqiri.

“Dafina: One of the sexiest!

Oriola: @dafina.zeqiri thank you love! you look amazing on your new video ? adore you ?

Dafina: @oriolamarashi mwuah edhe une ty te perqafoj shumë”, kështu përfundon biseda mes dyshesm ku vlen të thuhet se të gëzojnë mbështetjen të njëera-tjetres dhe kanë një komunikim mjaft miqësor.