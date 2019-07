Dafina Zeqiri kujdes të madh i kushton paraqitjes publike.

Ajo mundohet të sjell trende të reja, qoftë në stilin e flokëve apo të veshjes.

Këngëtarja e njohur e cila pak javë më parë befasoj me flokët e shkurta, tani është shfaqur me një fustan me premje dhe stil unik.

Sidoqoftë tashmë Dafina e ka dëshmuar që çdo gjë që ajo bën përfolët dhe pëlqehet shumë nga adhuruesit e saj.

Ndryshe, kjo sezon është tejet aktive për këngëtaren e cila është e angazhuar në shumë koncerte dhe mbrëmje muzikore./Indeksonline/