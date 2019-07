Këngëtarja Dafina Zeqiri sapo ka ardh me videoklipin e këngës së re me titull “Lule Lule”, ripërpunim i këngës së vjetër me të njejtin titull.

Dafina duket bukur në videoklipin e këngës, por ajo që bie në sy është nën pesha e këngëtares.

Dafina Zeqiri njihet për linjat trupore ideale, por tani vërtet është dobësuar shumë dhe kjo vërehet në çfo skenë të videoklipit të këngëtares.

Zeqiri ka treguar se “Lule lule” është shumë e veçantë për të, pasi është kënga e parë te cilën ia kishte mësuar e ëma kur kishte qenë vetem dy vjet e gjysëm. /Kosovarja/