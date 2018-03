Real Madridi do ta ketë një mesjavë pa angazhime dhe lojtarët e tij nuk do të rikthehen në stërvitje deri të martën pasdite



Për këtë arsyeje, Cristiano Ronaldo ka zgjedhur të argëtohet bashkë me të dashurën Georgina Rodriguez në bjeshkë me borë.

Ai u argëtuan në një ditë plot me borë bashkë me edhe disa miq tjerë.

Ndërkohë, Georgina i ka publikuar disa fotografi nga kjo mini aventurë në Instagram.

☃️❤️☃️ Maravillas de la naturaleza… A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) on Mar 12, 2018 at 7:04am PDT