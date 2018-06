Sot do të zhvillohet ndeshja Zvicrës dhe Serbisë, një sfidë që pitet të sjell shumë polemika për vet faktin që në fushë do të zbresin katër shqiponja



Mediat serbe kanë ditë që flasin rreth futbollistëve shqiptarë e kanë bërë edhe sot, kësaj here e kanë kapur me Xherdan Shaqirin dhe Valon Behramin.

Shaqiri është shfaqur në stadiumet e Moskës me këpucët ku përveç flamurit të Zvicrës është i stampuar edhe ai i Kosovës dhe për këtë serbët janë ankuar.

“Pyetja është nëse FIFA do të lejojnë një gjë të tillë si dhe tifozët me flamurin e të ashtuquajturës Shqipëri e Madhe”, shkruan Kurir.rs.

Një tjetër raportim i bërë nga Kurir është se edhe Valon Behrami është duke i përgatitur për provokim.

Në dorën e martë mbrojtësi shqiptar ka të stampuar Flamurin e Kosovës, në të djathë Flamurin e Shqipërisë, ndërsa në gjoks stemën e Zvicrës.

Nëse Shaqiri mund t’i ndërrojë këpucët, atëherë çfarë do të bëjë Behrami?