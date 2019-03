Ambasadorja e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vlora Çitaku ka mbajtur një fjalim sot në Nju-Jork.

Me këtë rast ajo ka ndarë tregime te grave të guximshme kosovare, ku pranë vetës pati edhe Vasfije Krasniqi Goodman, gruan e parë kosovare që doli të tregojë haptazi në publikë historinë e saj ku u keqtrajtuan nga serbët gjatë luftës.

“Kam qenë e nderuar të flas sot në #un dhe të ndajë tregimet e grave tona të guximshme. U ndjeva më e fortë dhe e fuqizuar me Vasfijen pranë vetes”, tha Çitaku.

Ky është fjalimi i plotë i përkthyer në gjuhën shqipe:

Pas mbarimit të luftës, dhimbja vjen në forma të ndryshme.

Ka dhembje që shoqërohet me krenari për të rënët, që bën sakrificën e fundit për lirinë tonë.

Ka dhembje që shoqërohet me krenari, për të zhdukurit.

Ka dhembje të shoqëruara me nder, për gjeneratat e njerëzve që luftuan, kështu që mund të shihnin dritën e ditës.

Dhe pastaj, është forma më e keqe e dhimbjes.

Ajo që shoqërohet me stigmatiziëm, turp, përjashtim.

Pa ndonjë faj të tyre, të mbijetuarit që ende jetojnë me këto ndjenja.

Trupi i grave është përdorur si fushë betejë nga forcat ushtarake dhe paramilitare serbe në Kosovë.

20 mijë gra u përdhunuan gjatë luftës.

Për to, lufta nuk mbaroi kurrë.

Tregimet e tyre po dridhen.

Kam dëgjuar historinë e një vajze të re nga një fshat i vogël në Kosovë ku bandat e përdhunuan për gjashtë muaj.

Kam dëgjuar një tjetër nga një nuse e re, shtatzëne, e cila ishte keqpërdorur dhe e kishte humbur fëmijën dhe mundësinë për t’u rilindur përsëri.

Këto janë tregime për një të vërtetë që është tentuar të fshihet.

Por për shkak të aktivisteve të fuqishme si Feride Rushiti, Igo Rugova dhe Kadire Tahiraj, tregimet e të mbijetuarve në Kosovë nuk u harrohen. Dhe për shkak të grave të guximshme si Vasfije Krasniqi, të mbijetuarit e dhunës seksuale në Kosovë kanë një zë dhe kanë një fytyrë. Vasfija ishte vetëm 16 vjeç kur ajo u mor nga krahët e nenës së saj. Ajo u përdhunua. Ata nuk e vranë atë, sepse siç i thanë asaj “do të vuash më shumë nëse do të më lënë”. Pak e dinin se Vasfije do të mbijetonte, do të rritej dhe do të bëhej grua e pabesueshme. Pak e dinin se ajo do të bëhej nënë e dy vajzave të mrekullueshme, dhe zëri e shpresa e të gjitha grave që u përdhunuan në Kosovë gjatë luftës. Autorët e këtij krimi të tmerrshëm të luftës duhet të sillen para drejtësisë. Ne nuk mund të ndërtojmë paqe dhe pajtim nëse i mohojmë drejtësinë atyre./Indeksonline/