Ka vite që Blero më shumë flitet e përflitet për jetën private sesa për këngët që bënë.

A i ka bërë jeta private konkurrencë këngëve të këngëtarit?

Me raste edhe po.

U përfol me të madhe ndarja e tij nga e fejuara e parë, më pas bashkimi dhe ndarja me Teuta Krasniqin dhe tutje u shndërruan në senzacion lajmet për lidhjen e disa herë ndarjen me bukuroshen Afrona Dika.

Ne, po ndalemi pak diku tjetër, tek kënga që i dha një dimension tjetër karrieres së këngëarit.

A ju kujtohet “La Vida Loca”?

Kjo këngë po që ishte hit, mani, virus…

Edhe vetë këngëtari thotë se pa asnjë dyshim, “La Vida Loca” është kënga e tij më hit.

Të kujtojmë që kjo këngë kishte edhe versionin remiks, që gjithashtu ishte i sukseshëm, shkruan “Kosovarja”.