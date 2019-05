Nuk ka treguar asnjëherë se ka këtë pasion ndaj këtij sporti, tani kuotuam se Dafina e do shumë kickboxin, shkruan “InfoKosova”

Gjithmonë është shfaqur elegante dhe me linja të bukura, ajo që ka lënë mbrrsa ka qene vokali shumë i većantë, ku e ka bërë edhe më të dëshirueshme për publikun.

Dafina nuk është nga ato këngëtaret me projekte të shpeshta, janë të ralla por që memorizohen dhe mbeten nga këngë më të dëgjuara.

Ajo është një femër që i do të arriturat me punë, nuk i do skandalet dhe nëpërmjet tyre të marë vëmendje, është një vajzë e thjesht e bukur dhe shumë natyrale.

Nëpërmjet këtyre pamjeve ajo ka treguar se po ushtron kickbox, por deri më tani nuk ka bërë me dije se pritet ndonjë projekt i radhës. /InfoKosova/.