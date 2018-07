Sot pothuajse është e pamundur të bësh debat rreth madhësisë ideale të organit gjenital të mashkullit.

Me anketimin e disa prej yjeve më të njohura të filmave pornografikë, është zbuluar që madhësi ideale të penisit nuk ka.

Mirëpo, për të përfunduar ky debat, kanali “YouTube”, “Wod Rocket” ka kërkuar nga yjet e pornografisë që të përshkruajnë penisin e tyre ideal.

Vajzat në radhë të parë kanë vënë madhësinë.

Përgjigjja dominuese është që penisi ideal do duhej të ishte i gjatë së paku 15 centimetra.

Por disa janë ankuar që penisët tepër të mëdhenj mund të shkaktojnë dhembje gjatë aktit seksual, për edhe disa ditë më vonë.

“Aktoret” kanë thënë që nëse do të mundë të zgjidhnin më me dëshirë, do të dëshironin penisin me gjerësi më të madhe.

Siç kanë thënë ato, gjatësia shpesh nuk ka rëndësi për shkak të formës së vagjinës, andaj vëllimi më i madh shpesh është më i dëshirueshëm sesa gjatësia.

Mirëpo, kur është fjala për penisin ideal, yjet e pornografisë pothuajse të gjitha kanë thënë që më mirë është nëse është i lakuar nga lart, sepse ashtu mund të prekë pikën e tyre G.

Aktoret kanë theksuar që gjatë seksit vagjinal ka rëndësi vëllimi, derisa gjatë seksit anal më i dëshirueshëm është vëllimi më i vogël dhe gjatësia më e madhe, ndërsa te seksi oral njëra nga qëndrimet më të rëndësishme është mundësia që ta kapin me dorë.

Vajzat kanë shtuar edhe që madhësia nuk është e thënë që mashkullin ta bëjë dashnorin e dëshiruar.

Kanë theksuar që teknika, ka rolin më të madh në kënaqjen me penisët.

Disa kanë thënë që meshkujt me penis të vogël shpesh janë dashnorë më të mirë.