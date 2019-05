Futbollisti i Arsenalit dhe aktorja e njohur e serialeve turke e kanë kurorëzuar dashurinë me martesë.

Futbollisti gjerman me origjinë turke, Mesut Ozil dhe aktorja e serialeve turke, Emine Gulse janë martuar, shkruajnë mediat e huaja.

Çifti i njohur u fejuan dy vite më parë dhe do dashurinë me martesë bëhet e ditur se do ta kurorëzojnë me datën 7 Qershor në brigjet e ngushticës së famshme të Bosforit.

Thuhet se si dëshmitar në ceremoninë e martesës do të jetë edhe Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan.

Përzgjedhja e datës 7 qershor, është interpretuar si e qëllimshme nga Ozil në mediat gjermane, në mënyrë që në dasmë të mos jenë prezent ish shokët e tij të Kombëtares, pasi një ditë më pas Gjermania ka ndeshjen e me Bjellrusinë./Lajmi.net/