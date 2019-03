Janë publikuar formacionet zyrtare për sfidën mes Chelsea dhe Dinamo Kiev që do të zhvillohet në stadiumin “Stamford Bridge”.

“Blutë e Londrës” që tashmë mund të konsiderohen me një këmbë në çerekfinale, pas fitores së madhe prej 3-0 në ndeshjen e parë – e nisin me shumë ndryshime sfidën e kthimit, raporton Gazeta Express.

Hazard, Pedro, Jorginho, David Luiz e Azpilicueta – që të gjithë janë lënë në stol.

Chelsea:

Here’s how the Blues line up this evening! 👊#DYNCHE pic.twitter.com/tLhgeY4wSq— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 14, 2019

Dinamo Kiev: