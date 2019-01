Kreu i AAK-së, Ramush Haradinaj, i cili është zgjedhur kryeministër pas një koalicioni me PDK-në, AKR-në e Nismën, ka thënë se do ta diskutojë me partnerët e koalicionit mundësinë e përfshirjes në Qeveri pas deklaratës së Isa Mustafës, i cili tha se partia e tij do të bëhej pjesë e Qeverisë nëse ka një rikonfigurim të qeverisë dhe institucioneve.

“LDK-ja është e mirëseardhur me marrë përgjegjësi në vend.

Sa i përket qeverisjes unë s’kam të drejtë me e dhanë një mendim të tillë, sepse jam në koalicion dhe do të konsultohem me partnerët e koalicionit se çka mendojnë për një opsion të tillë”, ka thënë Haradinaj para mediave pas mbledhjes së Qeverisë.

Sa u përket deklarimeve të Isa Mustafës se LDK-ja do të përfshihet në dialogun me Serbinë, nëse rikonfigurohet Qeveria, Haradinaj ka thënë se kreu i LDK-së duhet të sqarojë mirë çfarë ka nënkuptuar.

“Ai e din çka ka dashtë me thanë.

Mundet me na ndihmuar me naj shpjegim se zor me e paragjykua kështu”, ka thënë kreu i ekzekutivit.

Sipas tij, është e rëndësishme që LDK-ja të gjejë një rrugë për përfshirje në dialogun me Serbinë.

“Është me rëndësi që LDK-ja ta gjejë një formulë, të mos mungojë roli i LDK-së në procese nacionale, këtu e kam fjalën për dialogun.

Pra është pak e habitshme mosardhja në tavolinë.

Nëse LDK-ja është kundër korrigjimit të kufijve, hiq Lutfi Hazirin, që ka dalë ndryshe e u bo që LDK-ja më folë me dy zana.

Sikur ata të ishin ardhur në tavolinë, ishin ardhë ata që janë kundër korrigjimi të kufirit”, është shprehur i pari i Qeverisë.

Haradinaj ka thënë se nëse vazhdojnë me këto qëndrime, edhe LDK-ja edhe Vetëvendosja, mënyrën e vetme për të ndalur proceset do t’i kenë protestat.

“Duke qëndruar larg, e materialet finalizohen, atëherë mënyra e vetme e kundërshtimit mbetet rruga.

Nuk është kërkesa e ime që LDK e VV me ardhë në dialog për me i konsumu.

Kërkesa është me i ndihmua institucionet e Kosovës për vitet që vijnë në vazhdim”, ka përfunduar kryeministri Ramush Haradinaj. /GazetaExpress/