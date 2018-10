Donika Gashi ishte njëra ndër këngëtaret më të pëlqyera të viteve të 90-ta dhe 2000-ta, shkruan “InfoKosova”.

Ajo kishe një karrierë të bujshme, intenzive, dhe me shumë këngë të fuqishme e me tekste të qëlluara dhe pëlqehej shumë.

Vitet kaluan dhe si duket Donikës iu heq deshira për muzikën. Ajo sot ka një punë larg nga muzika, por akoma është pjesë e artit.

Donika Gashi përveç opinioneve të saja që i hedh në facebook dhe që janë shumë të qëlluara, kohën e fundit ka filluar që të merret edhe me politikë ku si duket iu ka bashkuar njërës nga partitë politike kosovare, pra “Lëvizjes Vetëvendosje”.

Ish këngëtarja Gashi, pas ngjarjeve të një pas njëshme që po ndodhin viteve të fundit në skenën muzikore shqiptare, ka hedh një reagim në lloj opinioni në profilin e saj në facebook ku ajo shkruan si në vijim:

“Veç në Ballkan ka ende kangëtare “femme fatale”. Aso për të cilat kërset pushka. Aso që tinëz çojnë dashni me kriminelë si modeli Ceca – Arkan, aso që ende vazhdojnë me imitu frizurën dhe veshjen e Cecës dhe të cilat vuajnë me qenë andrra e çdo mashkulli.

Kangëtare që kurrë nuk u mësuan me këndu pos me dridhë prapanicën si pjesëtaret e Zuluve afrikanë, kangëtare që edhe kur janë të talentume ndjehenin feriore dhe prapëseprapë zhveshen deri në gërrdi për t’u ndje të dashura prej publikut. Se për vlera artistike, as që bahet fjalë.

Veç në Ballkan ka ende aso kangëtare “femme fatale”, të cilat jetojnë në lluksin e alla familjeve mafioze italiane, pa pikë inteligjence në jetë, por ua merr mendja të synojnë majat e muzikës botnore e fatkeqësisht kthehen kryengul në kotecin lokal si pula pa kokë.

E te ne shqiptarët ende ka aso kangëtaresh “femme fatale” me lazdrimllëk fshataresk që marrin në qafë hajvanë të llojit të vet ose bijnë pre e hajvanëve kriminelë.”./InfoKosova/