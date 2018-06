Ledri është i famshëm dhe i zoti në profesionin e tij si këngëtar, por nuk e lë pas as Alby në profesionin e saj në industrinë e pornografisë.

Alby është me origjinë shqiptare dhe është 20 vjeçe, me forma të bëshme dhe mjaft seksi dhe me sa duket as Ledri nuk i ka rezistuar dot.

Ndoshta është thjesht një veprim që do e bënin gjithë çunat, por Ledri ka vendosur ta ndjekë atë në Instagram, ku Alby poston foto vërtet “të nxehta”.

Ku i dihet, në këtë epokë gjithçka fillon me një “follow” dhe “like”.

Shiko Fotot: