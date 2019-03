Ndonëse flitet edhe për angazhime rreth projekteve muzikore për këgëtaren, por ajo që tërheq vëmendjën është jeta që bënë, shkruan “InfoKosova”.

Fjolla tash e sa kohë është pare duke u marrë edhe me botën e modes, ku edhe ka bashkëpunuar me disa stilist, si dhe ka sjell linjën e saj të fustaneve.

Këngëtarja komentohet aq shumë për daljet dhe fotot provokuese që sjell për fansat, edhe pse në raste të shumta ka marrë edhe komente ngative , ajo nuk e ka ‘’vrarë’’mendjën shumë.

Ndoshta nuk do i vintë çudi askujt se Fjolla do bënte edhe një ndërhyrje, por do shtohej pyetja çfarë i ka mbetur për të bërë .

Me doktorin e vipave si edhe e quajnë, Fjolla ka kohë që shoqërohet me të, është një takim qefi apo konsultim se cfarë këngëtarja do ndryshon te vetja.

Të shohim në vazhdim, po presim…?!/InfoKosova/