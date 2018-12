Në shumicën e rasteve mbajtja e urinës nuk do të jetë rrezik për jetën, mirëpo nëse veproni kështu shpesh dhe çdo ditë, me siguri do të lërë pasoja në shëndetin tuaj.

Ja cilat janë pasojat…

Shpesh jemi duke u ngutur dhe në raste të tilla e dimë të përmbahemi nga shkuarja për të bërë nevojën e vogël.

Durojmë, nuk kemi kohë apo thjesht jemi dembelë. Mirëpo, kjo nuk është edhe ide aq e mençur.

Trupi megjithatë na bën me dije që diçka duhet të bëjmë.

Njeriu i rritur mund të mbajë gjysmë litri urinë në fshikëz para se të hetojë nevojë të fuqishme për të urinuar.

Atëherë trupi i dërgon porosi trurit që është koha të lirohet.

Mirëpo nëse mbani urinën çdo ditë dhe shumë shpesh, kjo me siguri do të lërë pasoja.

Mbajtja vazhdimisht e urinës mund të dobësojë muskujt e fshikëzës gjë që mund të çojë deri në retencione urinare apo mbajtjen e urinës.

Kjo do të thotë që nuk do të mund të urinoni deri në fund dhe që vazhdimisht do të keni ndjenjën që duhet të urinoni patjetër.