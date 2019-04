Kohët e fundit kanë ndikuar që vajza e panjohur e Shyhrete Behlulit të njihet më shumë tek audienca shqiptare.

Është kjo Gresa Salihu e cila shumë rrallë është ballafaqur me mediat rozë dhe është eskpozuar tek një mori fansash që ka e ëma.

Edhe pse e kërkuar dhe shumë interesime për ta parë më shpesh të pranishme ajo asnjëhërë nuk ka ditur që t’iu plotësojë këtë dëshirë adhuruesve të saj.

Muajve të fundit sikur gjithçka ndryshoi dhe tani po vjen më e ekspozuar, më aktive, ani pse të njëjtin profesion nuk ndan me nënën dhe motrën e saj.

Ama për vajzë më me stil, më të bukur, dhe më të zonjën nuk njihet të kenë këngëtaret e estradës sonë.

Ndoshta edhe kjo të ketë pasur ndikim që sugareshën e shtëpisë së Shyhretes ta shohim më të gjallë dhe më të afruar tek mediat dhe ndjekësit e saj.

Sido që të jetë atë tani po e kemi më afër nesh, duke na kënaqur me ëmbëlsinë dhe hijeshinë e saj, sikur edhe me këtë video që ndau sot me ne. /Kosovarja/