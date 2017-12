Çfarë ka ndodhur mes Leartes dhe Shyhretes ?

Me gjasë, as vetë Shyhretja nuk ka menduar që reja e saj mund ta marrë gjithë këtë vëmendje, do të bëhet e famshme kudo.

As vetë Learta Jakupi mund të mos e ketë menduar që lidhja me të birin e Shyhrete Behlulit do ti dhuronte gjithë këtë popullaritet.

Por, ja që rrota e fatit është sjellë kështu dhe reja e Shyhretes ka përfituar mirë nga fama e vjehrrës, që është një ndër këngëtaret më të preferuara të publikut që e pëlqen muzikën popullore.

Një kohë, Learta e Shyhretja shpesh shiheshin dukë shëtitur së bashku. Ato, dilnin për të bërë blerje, për kafe, etj. Por, tani më rrallë. Pse?

Siç duket, në fundvit Shyhretja është shumë “busy” me xhirime e mbrëmje, ndërkohë që Learta po kujdeset për të voglin, andaj daljet re-vjehërr janë rralluar dukshëm.

Llafe muhabet, kafe e sherbet ❤ A post shared by Learta Jakupi (@leartajakupi) on May 18, 2017 at 5:30am PDT

Shumë urime Ditëlindjen Mami 🌟 të uroj nga zemra shëndet dhe lumturi, Te Dua❤ A post shared by Learta Jakupi (@leartajakupi) on Jan 10, 2017 at 2:23am PST

Në mesin e dy më të dashurave ❤️❤️ A post shared by Learta Jakupi (@leartajakupi) on Oct 10, 2017 at 9:36am PDT

Te ftuar ne Dasmen e Albatritit & Egzones A post shared by Shyhrete Behluli Official (@shyhrete_behluli) on Nov 11, 2016 at 10:20am PST