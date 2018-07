Megjithëse ajo njihet për guximin e herëpashershëm me look-un e saj, sërish do ta kemi të vështirë të mësohemi me këtë ndryshim drastik të Demi Lovato.

Përgjatë viteve Demi ka provuar pothuajse çdo ngjyrë dhe stil të mundshëm flokësh por prej disa kohësh nuk kishim parë prej saj një ndryshim drastik.

Këngëtarja postoi një story në instagram ku dukeshin flokët e saj të lyera bjonde.

Prej kohësh Demin e kemi pare me flokë të zeza sterrë, por mesa duket ajo është mërzitur me këtë ngjyrë dhe ka vendosur të shkojë për një ngjyrë më të hapur e një look më të freskët.