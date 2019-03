Kafeja e mëngjesit për shumicën e njerëzve është kthyer në një zakon. Për arsye të ndryshme disa vendosin ta konsumojnë, e disa të tjerë jo.

Jeni kureshtarë të dini se çfarë ndodh me trupin dhe organizmin tuaj nëse nuk pini kafe?

Do shtoni peshë

Kafeja mund ta shtyjë përkohësisht oreksin tuaj. Duke mos e pirë atë do ta gjeni veten duke ngrënë ushqime me yndyrë ose me sheqer dhe kjo do shtojë peshën tuaj.

Kur trupi nuk furnizohet me kafeinë fillon të kërkojë një rregullim të shpejtë të sheqerit duke rritur sheqerin tuaj në gjak dhe konsumin e përditshëm kalorik.

Do keni dhimbje të shpeshta koke

Çdo adhurues i kafesë i njeh shenjat treguese të dhimbjes së kokës nga kafeja, një dhimbje e tmerrshme, që ‘godet’ kur nuk pini kafe në mëngjes.

Kur ndaloni së konsumuari kafe, hormonet që veprojnë si stimulantë natyrorë (adrenalina dhe dopamina) ju mbajnë zgjuar, duke shkaktuar njëkohësisht dhimbje të shpeshta koke.